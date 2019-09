Ryanair acaba com ligação Lisboa-Porto

A Ryanair vai deixar de efetuar a ligação aérea entre Lisboa e Porto a partir de outubro, avançou o Jornal de Notícias. O fim da ponte aérea deve-se a "razões comerciais", segundo uma fonte da empresa.

Apesar da empresa irlandesa ainda não ter falado do assunto publicamente, já não é possível comprar voos, entre as duas cidades, para datas posteriores ao dia 25 de outubro.

Recorde-se que, em abril deste ano, a rota Lisboa-Porto já apresentava uma redução de voos. "É complicado crescer em Lisboa e abrir novas rotas, por isso tivemos de fazer opções. A rota doméstica Porto-Lisboa está servida por vários meios, pelo que achámos mais importante apostar em rotas para fora”, declarou a empresa em março, quando foi anunciado o desinvestimento.

Assim, a ligação aérea entre a capital do país e a cidade do Porto irá ser apenas assegurada pela TAP. O fim da rota comercial pode vir a prejudicar as expectativas do aeroporto Sá Carneiro, que contava com a passagem de 13 milhões de passageiros para o presente ano.