Incêndio em escola na Libéria provoca a morte de pelo menos 27 crianças

Um incêndio que deflargou nos subúrbios de Monróvia, capital da Libéria, na noite de terça-feira, vitimizou mais de 25 crianças que se encontravam num colégio interno. Até ao momento, as autoridades registaram 27 mortos, no entanto o número pode continuar a subir visto estas ainda estarem no local a averiguar a situação.

Algumas crianças feridas já foram levadas para o hospital mais próximo para receber cuidados médicos. O fogo começou devido a uma falha elétrica na mesquita, situada ao lado do colégio As vítimas mortais tinham idades compreendidas entre os 10 e os 20 anos.

Segundo as autoridades, alguns corpos ainda estão a ser recuperados. George Weah, presidente da Libéria, já reagiu à tragédia e partilhou uma mensagem de apoio aos familiares nas suas redes sociais. "Os meus sentimentos para as famílias das crianças que morreram esta noite em resultado do incêndio mortal que consumiu o edifício escolar. Esta é uma altura difícil para as famílias e para toda a Libéria. As minhas mais profundas condolências aos enlutados", escreveu.

Liberia: 26 students confirmed dead in fire incident at an Islamic school in the commercial district of Paynesville. President George Manneh Weah says he is saddened by the young Liberians demise. pic.twitter.com/deXL2VFMXj — Liberia Public Radio (@rradio2019) September 18, 2019