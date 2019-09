Victoria Beckham revela que criou inseguranças porque sofreu bullying na escola

Victoria Beckham recordou, em entrevista à revista britânica Glamour, a sua infância e acabou por contar que foi vítima de bullying. A estilista admitiu que as intimidações que sofreu lhe criaram inseguranças que ainda hoje tem.

A designer de moda disse ainda que usa o seu exemplo com a filha mais nova, Harper, de forma a incutir-lhe que é preciso ser gentil para com os outros.

“Nunca fui uma menina popular na escola. Sofri muito bullying. Dou o exemplo sobre como as raparigas precisam de ser gentis umas com as outras à Harper. Uso as minhas próprias experiências e compartilho-as com ela”, começou por dizer.

“Isto fez-me insegura mas também me ajudou a perceber que, se eu quero alguma coisa, tenho que trabalhar. Nada veio naturalmente”, acrescentou.

Esta não é a primeira vez que Victoria Beckham fala sobre o assunto. Há quase 10 anos atrás, em 2011, a ex-Spice Girl já tinha afirmando que sofreu muito durante a escola.

“Sofri muito na escola, mentalmente e fisicamente. Era magra e de rosto pálido, com tranças e espaço entre os dentes. Era infeliz, não me encaixava”, disse na altura.