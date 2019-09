Grávida de seis meses morre no dia do próprio casamento, mas bebé sobrevive

Jéssica Victor Guedes, de 30 anos, estava grávida de seis meses no dia em que se ia casar. A caminho do casamento, que se ia realizar na zona norte de São Paulo, no Brasil, a enfermeira começou a sentir-se mal e foi o próprio noivo, já na porta da igreja que a socorreu.

Segundo o site G1, Jéssica foi levada para o hospital Pro Matre Paulista, onde foi realizado um parto de emergência. A filha do casal, a pequena Sophia, nasceu prematura com um quilo e 34 centímetros. A mulher acabou por não resistir e morreu após o procedimento, este domingo.

Num comunicado, o hospital confirmou que Jessica deu entrada na maternidade no último domingo e que neste momento, aquela unidade hospitalar está a prestar apoio a toda a família.

Sophia deverá permanecer no hospital pelo menos dois meses. De forma a ajudar com as despesas hospitalares, os amigos do noivo, Flávio Gonçalves, um tenente da Polícia Militar, organizaram uma angariação de fundos.

Jéssica teve morte cerebral e a família optou pela doação dos seus órgãos.