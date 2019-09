Mãe salta de varanda de segundo andar com filha de dois anos ao colo

Uma mulher saltou da varanda de um segundo andar com a filha de dois anos ao colo, na manhã desta quarta-feira, em Madrid.

A mãe e a criança ficaram feridas com gravidade, num caso que poderia ter tido contornos muito mais graves. A mulher e a bebé acabaram por ser amparadas pelo capô de um Vokswagen Golf que estava estacionado na rua.

A menina encontra-se internada com um traumatismo craniano e outro facial. Já a mãe, que acabou por ser detida por tentativa de homicídio, foi internada com um traumatismo craniano.

As causas do incidente continuam a ser investigadas. As autoridades acreditam que a mulher saltou de forma consciente e voluntária.