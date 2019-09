Automóveis. Vendas na Europa recuam

Entre janeiro e agosto caíram sobretudo as vendas da Nissan (27,3%), da Honda (14,1%), do grupo FCA (12,1%).

As vendas de automóveis de passageiros na União Europeia (UE) caíram 8,4% em agosto, para 1.041.856 unidades, após uma subida de 1,4% em julho. Os dados foram revelados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

Este recuo foi justificado com uma base de comparação muito ampla no ano anterior, uma vez que em agosto de 2018 registou-se um aumento excecional das vendas de 31,2% antes da entrada em vigor em 1 de setembro desse ano de novos testes de emissões.

Nos primeiros oito meses do ano, as vendas de veículos de passageiros na UE recuaram 3,2% em comparação com o mesmo período de 2018, tendo sido registadas 10,5 milhões de matrículas no total, indicou a associação em comunicado citado pela agência Efe.

O que é certo é que esta quebra de vendas registou-se nos principais mercados europeus, ainda assim, as reduções mais acentuadas verificaram-se em Espanha (30,8%), Portugal (19%), Roménia (18,8%), Finlândia (16,8%) e França (14,1%).

Entre janeiro e agosto caíram sobretudo as vendas da Nissan (27,3%), da Honda (14,1%), do grupo FCA (12,1%) e cresceram em particular as da Mitsubishi (8,3%), Volvo (4,4%) e Daimler (3,9%).