Surfista salvo de ataque de tubarão por drone| VÍDEO

Um surfista conseguiu fugir de um tubarão, na praia de Werri, em Nova Gales do Sul, na Austrália, no passado domingo. E tudo devido a Christopher Joye, um operador de drones amador que estava a patrulhar a zona.

Ao olhar para o mar, Joye apercebeu-se da proximidade entre o animal e o surfista e rapidamente mudou o modo do drone para “busca e salvamento”, avisando o praticante sobre o que estava a acontecer. "Tubarão! Tubarão! Tubarão! Evacue a água imediatamente!", disse o operador.

Mal ouviu a mensagem, o surfista começou a dirigir-se para a costa o mais rápido que pôde. O animal, ao aperceber-se de que o homem estava cada vez mais longe, acabou por se afastar e regressar ao mar.

"Acho que é provavelmente a primeira vez que um piloto de drones em qualquer lugar do mundo interrompe um ataque de tubarão alertando os nadadores ou surfistas através de um canal de comunicação ao vivo", afirmou Christopher Joye.

O homem comprou um drone de busca e salvamento com a capacidade de enviar alertas com o intuito de ajudar a salvar pessoas. "Faço isto porque já vi tantos tubarões a partir do drone que acho necessário existir alguém para manter os nossos surfistas e nadadores em segurança", acrescentou.