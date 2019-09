Recluso internado em hospital usou sangue para se soltar de algema, partiu o teto e tentou fugir por janela

Um homem, de 26 anos, detido por tráfico de drogas, que se encontrava internado num hospital, no Brasil, tentou fugir, na madrugada desta terça-feira.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que é também lutador de muay thai, conseguiu soltar-se da algema que o prendia à maca do hospital usando o próprio sangue para facilitar a fuga. Depois, partiu parte do teto, acabou por cair em cima de um outro paciente e ainda pulou uma janela.

O suspeito acabou depois por ser detido do lado de fora da unidade hospitalar e voltou a ser internado.

"Quando ele estava no internamento, algemado na maca por um braço, a receber soro, tirou o soro, utilizou o próprio sangue dele como uma espécie de lubrificante e conseguiu tirar a mão da algema", explicou o delegado Fábio Estuqui, citado pelo G1.

“Como ele tem habilidade por ser lutador de muay thai, imediatamente saltou da maca, deu um golpe no teto, quebrou o teto e caiu sobre uma paciente. Conseguiu abrir uma janela e pulou”, acrescentou.

Segundo o site brasileiro, o homem foi preso esta segunda-feira e, no momento da detenção, terá começado a sentir-se mal e acabou por confessar que tinha ingerido várias embalagens individuais de cocaína na tentativa de esconder o produto. Acabou depois por ser levado para o hospital com quadro de insuficiência renal.

Esta quarta-feira, as autoridades confirmaram que o homem continua internado com insuficência renal agravada.

“Ele é um jovem bem engenhoso. Tem um comportamento frio. Tem um comportamento reiterado de tráfico de drogas. Saiu em julho por tráfico de drogas, voltou a traficar. Então ele não tem nenhuma responsabilidade social. Não se importou com os pacientes que estavam ali. Podia causar uma lesão na paciente. Graças a Deus não causou, mas poderia. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre as sua condutas”, concluiu Fábio Estuqui.

