INEM ajuda cão que apareceu nas urgências em Lamego

Um cão foi tratado esta quarta-feira por elementos no INEM depois de aparecer no Serviço de Urgência Básico do hospital de Lamego. O animal tinha uma hemorragia grave numa das patas, que acabou por ser controlada.

Através do Twitter, o INEM partilhou aquela que é uma história diferente do habitual.

"O cão apareceu aqui nas urgências do SUB de Lamego e ficámos todos surpreendidos quando reparámos que não vinha pedir festas, mas ajuda! Tinha uma hemorragia grave numa das patas", começaram por contar naquela rede social.