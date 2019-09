Esfaqueou até à morte filha de 14 anos da ex-namorada por ciúmes e foi ao velório consolar família

Um homem, de 30 anos, suspeito de esfaquear até à morte uma rapariga de 14 anos, em Passo de Torres, no Brasil, chegou a ir ao velório da vítima e a confortar os que choravam a morte da menina.

Brenda da Rocha Carvalho havia sido vista pela última vez na última sexta-feira. O corpo foi encontrado um dia depois numa plantação de eucaliptos. Segundo o site G1, a autópsia revelou que a adolescente foi atingida com mais de 60 facadas nas regiões do pescoço, nuca, costas e ombros.

Só esta terça-feira, no âmbito da investigação, as autoridades conseguiram identificar o suspeito do crime, um ex-namorado da mãe de Brenda.

“Quando eu entrevistei a família, fiz os depoimentos, uma pessoa contou-me que o suspeito chegou a comprar alimentos para levar para o enterro, parece-me que não tinham alimentos na ocasião. Ele comprou alimentos, e levou para poder deixar todo a gente confortável no velório”, disse Lucas da Rosa, delegado responsável pela investigação.

Depois de detido, o homem confessou que matou a adolescente por ciúmes.

"Tinha ciúmes da mãe da menina, disse que ela o poderia ter traído Resolveu descontar na filha dela", relatou ainda o responsável.

Os colegas de escola de Brenda recordam-na como uma rapariga “amigável” e com quem eram bom conversar. A jovem foi homenageada na passada segunda-feira.