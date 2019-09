Foi ontem denunciada, através das redes sociais, a existência de uma lixeira ilegal nas margens do rio Lima, em Darque, em Viana do Castelo.

Segundo Sameiro Matias, comandante da capitania de Viana do Castelo, o caso vai ser comunicado à Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) depois de ter sido localizada “uma grande quantidade de entulho, desde tijolos, pedaços de cimento, e sanitários”.