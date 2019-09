O jogador Kelvin Maynard, de 32 anos, foi encontrado morto em Amesterdão, Holanda, depois de ter sido abatido a tiro perto de um quartel dos bombeiros.

A polícia procura agora dois suspeitos que foram identificados através de testemunhas que estavam perto do local quando se deu o tiroteio, que informaram as autoridades que os dois suspeitos fugiram do local numa mota preta.