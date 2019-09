Jogador morre durante treino de futebol em Ponte de Lima

Um homem de 42 anos morreu, esta quarta-feira à noite, num campo de futebol de Correlhã, em Ponte de Lima.

Fonte da corporação de bombeiros local confirmou, ao Jornal de Notícias, que a vítima é um jogador que estava a treinar no recinto. "Sentiu-se mal e caiu em campo. Infelizmente acabou por falecer. O óbito foi declarado no local", adiantou a mesma fonte.

O alerta para a ocorrência foi dado às 21h27. "O jogador sentiu-se indisposto e entrou em paragem cardiorrespiratória. Inicialmente, foi assistido pelo fisioterapeuta e depois por uma equipa do INEM. Foram feitas manobras de reanimação, mas não resistiu", afirmou fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

No local, estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima, com viaturas de Suporte Imediato de Vida (SIV) e de Emergência e Reanimação (VMER), patrulhas da GNR e uma equipa de apoio psicológico do INEM.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.