Vídeo sinistro mostra dois homens a transportarem corpo num carrinho de compras

Um vídeo divulgado pela polícia norte-americana mostra dois homens a transportarem um homem embrulhado num tapete dentro de um carrinho de compras nas ruas de Harlem, em Nova Iorque, Estados Unidos.

Segundo a imprensa local, a vítima mortal tinha sido atingida na cabeça e no peito com vários tiros. As autoridades já confirmaram a identidade da vítima mortal. Trata-se de Anthony Lewis, de 27 anos de idade.

A polícia desconhece para já a identidade dos dois homens que transportam o corpo da vítima mortal.