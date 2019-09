Criança de 10 anos pede socorro à varanda. “Salvem a minha mamã”, gritou | VÍDEO

A filha mais velha telefonou para o 112 a partir do telemóvel da mãe, avisando as autoridades do que estava a acontecer.

Duas crianças, de 8 e 10 anos, assistiram à morte da mãe, esta terça-feira em Madrid. A menina mais velha dirigiu-se à varanda de forma a pedir socorro. “Salvem a minha mamã”, gritou, depois de ver o pai esfaquear a mãe à porta de casa. A mulher, de 31 anos, foi esfaqueada seis vezes, acabando por morrer. O caso aconteceu na Rua Juan Pascual, no distrito de Ciudad Lineal. O homem de 43 anos foi detido.

Foi a filha mais velha quem, através do telemóvel da mãe, chamou a polícia. Para além das seis facadas na zona do peito e do abdómen, a vítima apresentava dezenas de marcas ao longo do corpo, que, segundo as autoridades, foram provocadas quando esta se tentou defender.

A mulher, de origem paraguaia, tinha deixado o marido há uma semana, devido ao facto de ele beber e ser muito violento, segundo a publicação espanhola El Mundo apurou junto dos vizinhos.

Este não é um caso isolado em Espanha. Esta semana, em Pontevedra, duas crianças, de 4 e 7 anos, viram o pai matar três membros da sua família. As crianças estavam a preparar-se para ir para a escola quando o pai feriu mortalmente a mãe, tia e avó.