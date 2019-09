Em 2019 já morreram seis homens vítimas de violência doméstica

Desde o início do ano que seis homens já morreram vítimas de violência doméstica. Os dados são da Procuradoria Geral da República (PGR), que dá conta de que, este ano, já 26 pessoas morreram vítimas de violência doméstica.

Destes casos, 20 vítimas foram mulheres e 6 homens. Os dados revelam ainda que, do total de vítimas, uma delas era uma criança, “com indícios seguros de morte ocorrida em contexto de violência doméstica”.

A PGR afirma ainda que “existem outros casos, designadamente com vítimas mulheres, que ainda não é possível assegurar com a necessária segurança que as mortes ocorreram em contexto de violência doméstica”. Assim, “aguarda-se que as investigações esclareçam os exatos contornos”.

Alguns dos casos foram noticiados, como é o caso do homem Adélio Ribeiro, um homem de 52 anos que foi morto pelo próprio filho, em Barcelos. O jovem de 16 anos admitiu ter matado o pai com três golpes de machado na cabeça, devido ao facto de ele próprio ser vítima de maus-tratos por parte do progenitor.