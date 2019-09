Iva Domigues diz que tem visitado Ângelo Rodrigues todos os dias

A apresentadora deu uma entrevista onde falou sobre a participação do ator no seu programa e da relação que tem com Ângelo.

O programa "Virar o Jogo" de Iva Domingues estreia esta quinta-feira, dia 19 de setembro, no canal 11. E o ex-namorado da apresentadora, o ator Ângelo Rodrigues, que ainda se encontra no hospital Garcia de Orta, irá aparecer nas primeiras emissões, como já tinha sido anunciado anteriormente pela mesma.

A apresentadora esteve no programa ‘Amor à Camisola’ à conversa com Andreia Matos, onde falou sobre a participação do ator no programa e da sua relação atual com ele. “O Ângelo está connosco desde a primeira hora. O Canal 11 fez-lhe esse desafio que ele aceitou no primeiro minuto, super entusiasmado. Ele está comigo, faz sonoplastia, faz as suas intervenções. No fundo está a co-apresentar também pontualmente, como DJ do programa e fala com os convidados, faz as suas perguntas" explicou Iva Domingues.

O facto de Ângelo Rodrigues estar internado no hospital, desde o dia 26 de agosto, devido a uma infeção grave originada por uma infeção com testosterona, levou a direção do canal a adiar a estreia do programa e esperar que o ator estivesse melhor de saúde - recorde-se que este chegou a estar em coma induzido - para este poder autorizar a transmissão das imagens.

"A primeira reação do Ângelo foi: 'Claro que sim, mas como assim ainda não estreou'", contou Iva Domingues, agradecendo a toda a equipa do canal pela espera e compreensão com a situação. Segundo a apresentadora, todos os que participaram no programa, desde a equipa de gravação aos entrevistados, guardaram em segredo a participação de Ângelo Rodrigues. "Não tenho palavras. [...] O Ângelo também está muito agradecido por tudo isto”, acrescentou.

A apresentadora ainda falou sobre o estado de saúde atual do ator e da sua relação atual com ele. "Somos muito amigos, já o éramos, depois passamos a namorados e depois continuamos amigos”, afirmou. “E é assim que se trata um amigo e qualquer pessoa, com o respeito e a dignidade que merece".ss

Iva Domingues confessa que tem visitado diariamente o ator. “Tenho estado com o Ângelo desde o primeiro minuto, tenho estado com ele todos os dias, tenho-o ido visitar e tenho passado essa mensagem. Já chegou a ele tudo o que tem acontecido e ele está muito sensibilizado, muito agradecido e cheio de vontade de ficar rapidamente em forma para voltar à sua vida profissional e também aqui. Cá estará a equipa à espera dele”, disse.