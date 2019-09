A chuva está de volta este fim de semana

Apesar das boas temperaturas terem marcado o início do mês de setembro, o mau tempo está a chegar. E não falta muito. No sábado, dia 21, é esperada chuva em todo o país. As temperaturas vão diminuir - as máximas oscilam entre os 17 graus, na Guarda e os 25 graus, em Santarém.

Segundo o IPMA são esperados períodos de chuva no litoral oeste, estendendo-se às regiões do interior a partir da manhã, onde os aguaceiros podem vir a ser mais fortes na região Norte e Centro. A probalidade de precipitação é de 100% em todo o país, exceto em Faro, onde é de 99%.

O domingo será marcado por períodos de céu muito nublado. São esperados aguaceiros nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, diminuindo de intensidade e frequência.

Na segunda-feira, dia 23, é esperado que ocorra uma subida nas temperaturas máximas.