Matilde vai ser submetida a nova intervenção cirúrgica

A bebé Matilde vai voltar a ser submetida a uma nova intervenção cirúrgica, esta sexta-feira. Através das redes sociais, os pais da menina revelaram que esta tem os ventrículos cerebrais dilatados.

“A TAC que repeti ontem de manhã revelou que os ventrículos estão novamente aumentados... e tive que fazer outra ressonância magnética para avaliar o motivo e o que fazer a seguir. A Dra. veio falar com os papás à noite, para explicar que o canal que fizeram na primeira cirurgia não está a ser eficaz e o mais provável é que esteja a fechar, e o líquido não está a conseguir circular. A solução é fazer uma nova cirurgia para colocar uma válvula inteligente que vai drenando o líquido até ao estômago, não fica nada visível, mas é permanente e não tem implicações no meu crescimento... Vou ser operada na sexta-feira ao final da manhã”, lê-se na publicação partilhada no Facebook.

O casal conta ainda que Matilde – que sofre de Atrofia Espinhal Muscular - Tipo I (AME - Tipo I) – tem estado “bem disposta” e está “cada vez mais mexida e conversadora”. Os pais da bebé dão ainda conta de que esta tem mais força nas pernas, nos braços e nas mãos.

Recorde-se que a bebé foi operada à cabeça, há cerca de uma semana, uma vez que um quisto estava a impedir a circulação dos líquidos no crânio.