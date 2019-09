“Reajo com uma certa naturalidade, depois de o MP me constituir arguido sem sequer me ter ouvido"

Aníbal Pinto foi esta quinta-feira acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de extorsão na forma tentada no âmbito do caso Doyen. O ex-advogado de Rui Pinto já reagiu e garante que a acusação não o “surpreende”.

“Nunca mais falei nem tive qualquer contacto com o Rui Pinto desde que foi meu cliente", garantiu Aníbal Pinto, em declarações à CMTV.

“Reajo com uma certa naturalidade, depois de o Ministério Público me constituir arguido sem sequer me ter ouvido. Por isso, esta acusação não me surpreende. Ainda não conheço os termos da acusação, mas tenho a dizer que fiquei muito incomodado. Quanto a Rui Pinto, não tenho nada a dizer. Nunca cometi qualquer crime e espero que nunca venha a cometer. Estou tranquilo", acrescentou.

Recorde-se que Aníbal Pinto foi acusado de intermediar as conversações com vista ao pedido de uma verba de cerca de 500 mil euros (depois reduzida para 300 mil) em troca da não divulgação de informação comprometedora para aquele fundo. O advogado vai responder por coautoria de crime de extorsão na forma tentada.

Também Rui Pinto foi esta quinta-feira acusado pelo MP dos crimes de acesso ilegítimo e de tentativa de extorsão no caso Doyen. O hacker português vai assim continuar em prisão preventiva.