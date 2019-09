Burguer King vai deixar de oferecer brinquedos de plástico no menu infantil no Reino Unido

A cadeia de fast food Burguer King vai deixar de oferecer brinquedos de plástico nos menus infantis. Estima-se que, com esta iniciativa, a cadeia alimentar evite a produção de cerca de 320 toneladas de plástico.

Ella McEwan, a irmã mais velha, afirmou que a petição começou porque ambas começaram “a pensar acerca do ambiente enquanto o estudavam na escola”. Na petição, que já reúne mais de 400 mil assinaturas, as irmãs de Southampton, pedem às duas empresas em causa para “pensarem no ambiente e pararem de dar brinquedos de plásticos com os menus de crianças”.

As crianças sugerem ainda os tradicionais brinquedos de plástico sejam substituídos por outros feitos por “materiais sustentáveis”, como o cartão, ou por livros.

Apesar de ter sido o Burguer King a anunciar esta mudança de regulamento, a McDonald’s foi a primeira a responder, afirmando que mais opções iam ficar disponíveis. Em vez de banir o plástico, a cadeia vai dar a escolher entre levar um brinquedo, um livro, ou uma saqueta de fruta. O chefe executivo da cadeira alimentar no Reino Unido e na Irlanda, Paul Pomroy, disse que “os presentes proporcionam diversão para muitas famílias e crianças. Por isso mesmo é que vamos testar este método, de modo a dar ao cliente o poder de escolha. Eles também podem escolher um brinquedo, ou simplesmente escolherem não levar nada”.

Para além de eliminar os brinquedos de plástico, o Burguer King vai ter, no Reino Unido, caixotes do lixo para recolher os brinquedos que já foram oferecidos. Assim, o plástico poderá ser derretido e o reutilizado.