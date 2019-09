Brasil. Carrasco do Flamengo de Jesus vence a Taça

O Athletico Paranaense garantiu a conquista da Taça do Brasil pela primeira vez na sua história. O Furacão, que havia eliminado o Flamengo de Jorge Jesus nos quartos-de-final, foi ao terreno do Internacional vencer por 2-1, depois do 1-0 registado em Curitiba há uma semana, e pôde assim fazer a festa.

Lucho González, ex-FC Porto e atual capitão do Paranaense, levantou assim o segundo troféu em menos de um ano, depois da conquista da Taça Sul-Americana em dezembro de 2018. O internacional argentino de 38 anos entrou aos 85 minutos desta segunda mão, com o marcador a registar um empate a uma bola (Léo Cittadini havia marcado aos 24' para o Furacão, com Nico López a empatar para o Inter aos 31'. Sete minutos depois dos 90, Rony fechou as contas.

"As pessoas daqui têm um carinho muito grande por mim. É sempre muito especial poder estar na história do clube, e para estar na história precisamos de conquistar títulos e este grupo está a fazer por merecê-lo", afirmou Lucho González após o encontro.