José Carlos Pereira quebra silêncio após serem divulgadas imagens polémicas

Imagens do ator, alegadamente embriagado, começaram a circular na Internet

José Carlos Pereira voltou a ser tema na impressa, esta quinta-feira, depois de serem divulgadas imagens que davam conta de uma possível recaída do ator.

As imagens mostravam o também médico com uma garrafa de cerveja na mão em Coimbra e, de acordo com populares, alegadamente embriagado durante a manhã.

O ator não deixou o assunto passar ao lado e utilizou as redes sociais para emitir um esclarecimento.

“Boa tarde a todos. Estou bem, feliz por fazer aquilo que gosto e a trabalhar todos os dias para ser melhor pessoa e profissional", começou por escrever no Instagram.

"Nem sempre é fácil. Sejam felizes. Saber Viver e deixar viver”, acrescentou o ator, na legenda de uma fotografia onde surge a trabalhar no Hospital de Abrantes.