Vídeo mostra pantera a 'passear' por telhados em França

Uma pantera foi filmada a andar nos telhados de Armentières, perto da cidade de Lille, em França. O animal selvagem esteve à solta durante cerca de uma hora, tendo mesmo chegado a entrar dentro de uma casa, onde estava uma jovem de 15 anos que fugiu ao vê-lo.

As autoridades foram chamadas ao local e, com a ajuda de um veterinário, conseguiram capturar a pantera. O animal acabou por ser atingido por um dardo tranquilizante e, segundo um voluntário da Liga de Proteção dos Animais, estava “domesticado”, já que as garras estavam cortadas. O animal, com seis meses, pesa cerca de 20 quilos e tem o tamanho de um labrador.

O facto de a pantera ser “domesticada” salvou-lhe a vida, já que as autoridades estavam prontas para alvejar o animal caso se tornasse agressivo. A pantera foi entregue, numa jaula, às autoridades, que procuram o dono.

Apenas os jardins zoológicos têm autorização para ter, em sua posse, animais selvagens e, por isso, as autoridades querem saber em que condições o animal vivia.

armentieres : une panthère noire en ballade sur les toits. pic.twitter.com/WKM9PYacmN — 🌏 vénom 🌏 (@anthonysarti11) September 19, 2019