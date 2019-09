Diogo Amaral e Jessica Athayde estão separados

Diogo Amaral e Jessica Athayde revelaram, esta quinta-feira, através das redes sociais que estão separados.

Os atores aproveitaram a oportunidade para comunicar a separação numa altura em que anunciaram também um projeto da revista Vogue do qual fizeram parte - "Waiting for Oliver".

“Há uns meses atrás surgiu a ideia de criar um projeto que acompanhasse em vídeo a gravidez do Oliver e os seus primeiros dias cá fora. Meses depois ele aí está, retratando esta viagem que é a chegada de um bebé. Apesar de hoje eu e a Jéssica já não estarmos juntos continuamos comprometidos com aquele que é sempre a maior expressão do Amor, o nosso Oliver. Parabéns à Vogue, a toda a equipa e à Jéssica. Este é um projeto do qual muito me orgulho”, escreveu Diogo Amaral no Instagram.

Já Jéssica Athayde começou por confessar que não era assim que pretendia anunciar o projeto e que, apesar da separação, ambos decidiram continuar com o mesmo.

“Este não é o texto que imaginei escrever no momento da divulgação deste projeco. Mesmo! Quando aceitei o desafio da Vogue de acompanhar a minha gravidez e primeiros tempos de vida do Oliver fi-lo porque sabia que daí viria um conteúdo lindo e feito por uma equipa que sempre me respeitou. E foi isso que aconteceu. Estou muito feliz com estes 8 episódios que mostram de forma verdadeira e honesta aquilo que vivi nestes últimos tempos. Apesar de anunciar agora que eu e o Diogo já não estamos juntos, queria deixar claro que decidimos avançar na mesma com a publicação deste projeto porque o adorámos de verdade. É um projeto sobre Amor, tal como era o objetivo, várias formas de Amor e de Amar. Obrigada a todos os envolvidos desde toda a equipa da Vogue”, começou por dizer.

“E Diogo, porra temos o filho mais bonito do mundo“, acrescentou.

Recorde-se que Oliver, o filho em comum de Jessica e Diogo, nasceu no dia 8 de junho deste ano.