Autarquia de Vila Nova de Famalicão nega viagens à Turquia

Presidente reage a acusações

Paulo Cunha, presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, negou ontem que o próprio ou “qualquer membro do executivo em representação do município” tenha participado “em qualquer viagem à Turquia”, em 2015, paga por uma empresa.

Apoio às autoridades

Num comunicado enviado às redações, o presidente do município defendeu nada ter feito de errado e afirmou “estar naturalmente disponível para colaborar com as entidades judiciais competentes”.

15 municípios acusados

Recorde-se que o Ministério Público acusou o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Penamacor por “recebimento indevido de vantagem” depois de estes terem realizado uma viagem à Turquia, em 2015, às custas de uma empresa de informática que queria “criar uma maior recetividade às suas propostas”. Além destes, também outros 14 municípios estão envolvidos, entre os quais Vila Nova de Famalicão.