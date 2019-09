Uma mulher de 62 anos morreu ontem afogada na praia do Malhão, distrito de Beja. Segundo fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) desse distrito, o alerta foi dado cerca das 13h.

Fonte do INEM explicou que a equipa médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano ainda se deslocou ao local, mas que já não havia nada a fazer, tendo sido declarado o óbito.