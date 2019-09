O acidente ocorreu no IP2.

Um veículo ligeiro colidiou com um de mercadorias esta manhã, no Itinerário Principal (IP) 2, junto à localidade de São Matias, em Beja. O acidente provocou um ferido grave e oito ligeiros.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para o acidente foi dado às 6h17.

Segundo declarações de uma fonte da proteção civil à Lusa, o trânsito estava condicionado às 08h15, para limpeza da via e retirada dos veículos.