Ângelo Rodrigues revela complicações após primeira cirurgia plástica

O ator não terá reagido da melhor forma à primeira cirurgia plástica depois do incidente.

Ângelo Rodrigues terá apanhado, no hospital onde está internado há quase um mês, novas bactérias multirresistentes. Segundo avança o jornal Correio da Manhã, Ângelo Rodrigues está agora em isolamento, depois de a primeira cirurgia plástica à perna esquerda, que ficou afetada pelas injeções de testosterona, não ter corrido “como o previsto”.

A primeira cirurgia, que consistia na colocação de pele sintética ao longo do membro, de forma a ajudar à cicatrização e à regeneração da área afetada pela infeção, não terá corrido tão bem, já que, ao que o Correio da Manhã apurou junto de uma fonte, “o organismo rejeitou a pele sintética”.

A mesma fonte acrescentou ainda que “há novamente sinais de infeção, com vários episódios de febre”. Esta nova condição leva a que as visitas fiquem mais condicionadas. Será necessário o uso de bata e máscara de proteção para as visitas de Ângelo Rodrigues.

A segunda cirurgia plástica está marcada para o mês de outubro.