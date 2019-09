Google celebra aniversário de Friends com surpresas

A sérIe Friends, considerada uma das melhores séries de comédia de sempre, celebra este domingo 25 anos. E até o Google decidiu celebrar a data e brincar um pouco com os fãs.

Ao pesquisar no motor de busca o nome de cada personagem da série, irá ter uma surpresa. Ao pesquisar pelo Ross Geller, irá encontrar um sofá no canto direito do ecrã e ao clicar nele o seu ecrã irá entortar. Isto porque num episódio da série, Ross, juntamente com o resto do elenco, tenta levar um sofá para o seu apartamento através das escadas, o que acaba por ser impossível e este acaba por ficar preso nas escadas, totalmente torto.

Ao escrever Phoebe Buffay, irá aparecer-lhe uma guitarra no canto direito do ecrã. Se clicar no instrumento irá aparecer um gato malcheiroso no seu ecrã, abordando assim o hit mais conhecido da 'cantora' Buffay, Smelly Cat, que serviu de inspiração ao grupo de humoristas Gato Fedorento.

Se pesquisar Joey Tribbiani, irá aparecer muita comida fast food, visto Joey ser um eterno fã de pizzas e hambúrgueres. Ao escrever Monica Geller o seu ecrã irá ser 'limpo' pois a irmã de Ross ser obcecada por limpezas.

O Google decidiu homenagear Rachel através do seu cabelo, conhecido pelos fãs como o The Rachel. E ao pesquisar pelo Chandler Bing irá encontrar um pato e uma galinha, os eternos companheiros de Tribbiani e Bing.