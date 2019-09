"Sentia-me profundamente infeliz e há anos que queria engravidar. E expliquei-lhe isso"

Isto não é um reality show. Isto é a realidade. Sem censura e de uma honestidade pura. ‘Waiting for Oliver' é uma série online original com o cunho Vogue, para confirmar que a maternidade/paternidade é um trabalho heróico, que nem todas as gravidezes são iguais e que há mais por detrás de @jessica_athayde e @diogoamaral.oficial . Uma série com 8 episódios, para ver, no link na bio. ___ This is not a reality show. This is just reality. Not censorship and pure honesty. ‘Waiting for Oliver' is a Vogue Portugal original series, that shows that maternity/paternity is a heroic job, that all pregnancies are different and that there are more behind Jessica Athayde and Diogo Amaral. Tap the link in bio to see the 8 episodes. #waitingforoliver #jessicaontherecord #vogueportugal #editorinchief @sofia.slucas #director @venustorm #executiveproducer @sofia.slucas #creativedirector @jsantanagq #music Darko - @zemanel_music #onlineseries #vogue #vogueportugal #lighthouse @lighthouse.publishing

