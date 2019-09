"Seferovic deixou queimar as batatas fritas"

Treinador do Benfica comentou episódio em que o avançado enviou recado para as bancadas.

Na antevisão do jogo do Benfica frente ao Moreirense, Bruno Lage comentou o gesto de Seferovic após apontar o único dos encarnados na derrota por 2-1 frente ao Leipzig na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"É uma situação com a qual ele tem de saber conviver. Sinto é que as pessoas olham para o Seferovic como uma pessoa fechada, quase com posição de militar, mas não. É tranquilo. Gosta muito de estar no Benfica, por isso acabou de renovar e acho que os adeptos gostam muito do melhor marcador da época passada", disse o treinador encarnado.

"Ele não deve fazer o gesto para os adeptos, nem para ninguém, mas é o mesmo que dizer a alguém que foi o empregado do mês no MacDonalds e depois no dia a seguir deixou queimar as batatas e leva uma dura do patrão. Há que olhar para o que dá à equipa em termos defensivos e para a capacidade de marcar 21 golos no último campeonato... Mas pronto, deixou queimar as batatas fritas.