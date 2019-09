Padre está a cobrar lAvé Marias por lugares em parque de estacionamento

Parque funciona como um habitual parque de estacionamento pago, com exeção do método de pagamento

Chama-se Vincenzo de Mario e tornou-se famoso em Itália por estar a cobrar o estacionamento no parque de uma igreja, em Avezzano, com Avé Marias.

O pároco aproveitou a escassez de lugares para estacionar naquela zona e mandou colocar um sinal que informa que os lugares reservados naquele parque são para os fiéis que participam na missa, na catequese e em outras atividades paroquiais. Para que possam usufruir do lugar, basta pagar: Uma hora custa 10 Avé Marias, duas horas 20 e assim sucessivamente.

No máximo, o carro de cada pessoa pode ficar no parque por cinco horas e aí o preço é, obviamente, mais caro: deve ser rezado um terço inteiro.

Ainda assim, se quiser estacionar por menos de uma hora também pode. Cada parcela de 15 minutos tem o custo de um Pai-nosso, uma Avé Maria, e uma Glória.

Em declarações ao jornal Avennire, o padre garante que o controlo do pagamento fica a cargo de Deus e de Nossa Senhora, admitindo que já fica contente se houver uma oração por automóvel.

O pároco confessa que o objetivo deste novo parque de estacionamento é, não só ajudar as pessoas a encontrar um lugar para o carro sem ter de pagar em dinheiro, como também atrair pessoas para a Igreja. “O nosso maior problema é a participação, são as pessoas que não vêm à Igreja. A comunidade é grande, mas a participação é baixa. Os pais já não educam os filhos a vir. Depois do Crisma, é difícil arranjar rapazes para acolitar”, contou o padre Vincenzo.