Greta Thunberg responde com humor a congressista republicano que não apoia as políticas ambientais | VÍDEO

Greta Thunberg, a ambientalista sueca de 16 anos, esteve no Congresso americano e interrompeu um político republicano que rejeita as políticas ambientais apoiadas pela adolescente.

Garret Graves começou por perguntar à ativista como é que esta se sentiria ao ver um navio a deitar cinco vezes mais lixo para o oceano do que aquele que ela estaria a recolher. Rapidamente, a jovem disse que, iria tão rápido que não conseguiria apanhar nenhum lixo, abordado o facto dos navios poluírem os oceanos.

"E se fosse um marinheiro como eu?" questionou o congressista. "Dessa perspetiva, eu também estaria a lançar lixo para o oceano, logo eu pararia de poluir o oceano e iria dizer ao outro navio para também parar", respondeu.

Graves declarou que "não faz sentido" alguns países andarem a limpar o oceano quando outros poluem. "O ponto importante [e] o que precisamos de fazer é focarmo-nos nos países que deitam lixo para o oceano", disse o republicano, dando o exemplo da China.

A ativista prontamente interrompeu o congressista com "outra perspetiva" e rematou: "Eu sou da Suécia, um país pequeno" onde se utiliza "o mesmo argumento: porque é que devemos fazer alguma coisa? Basta olhar para os EUA".

A intervenção de Thumberg foi aplaudida de imediato pelos presentes no congresso e motivou ainda alguns risos. O vídeo já está a circular nas redes sociais e conta com milhares de visualizações e comentários.

