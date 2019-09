Mourinho revela o que pensa sobre João Félix

José Mourinho falou sobre João Félix durante uma entrevista promovida pela La Liga e pelo Live Score. O técnico português deixou rasgados elogios ao jovem avançado e reconhece que este tem um “talento incrível”.

"O miúdo é um talento incrível. Não o conheço pessoalmente, mas parece ser alguém forte e capaz de suportar o peso da pressão dos números [os 126 milhões de euros que custou ao Atlético de Madrid] que terá sempre de carregar", começou por dizer.

“Depois, o Diego [Simeone] saberá o que fazer com ele, mas o miúdo pode jogar como um nove, como um dez ou numa das alas. Tem uma capacidade técnica e tática incrível. Mesmo a nível físico, ele tem uma estrutura já bastante desenvolvida para alguém com 19 anos. Acredito que é um miúdo com grande potencial", concluiu.