Merkel vai investir 54 mil milhões de euros no combate às alterações climáticas

O Governo alemão – coligação entre a CDU (direita conservadora) e o S&D (sociais-democratas) – anunciou esta sexta-feira que nos próximos quatro anos vai investir 54 mil milhões de euros no combate à crise climática.

Enquanto milhares de manifestantes se encontravam espalhados por 500 locais na Alemanha, a chanceler afirmava, em conferência de impressa, a criação de “numerosos incentivos para que as pessoas possam comportar-se de um modo mais responsável a nível ambiental”.

No dia em que começa uma greve pelo clima a nível global e a ativista sueca de 16 anos Greta Thunberg é ouvida por deputados norte-americanos, Angela Merkel anuncia as mudanças que o investimento vai trazer. Garante, no entanto, que o défice zero alemão é para continuar, não significando assim que o investimento não vai alterar o rumo das finanças públicas. A quantia vai permitir criar incentivos monetários para tecnologias mais limpas, ou seja, que não poluam tanto, e vai haver um preço fixo para as emissões de dióxido de carbono libertadas pelos transportes públicos.

Para além de ajudar no combate às alterações climáticas, este investimento auxilia também o Governo numa resposta perante a oposição, o partido Os Verdes, já que têm ganho alguma margem nas últimas sondagens.