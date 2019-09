Criança de 14 anos morre a imitar vídeo viral de famosa youtuber

Uma famosa youtuber chinesa vai pagar uma indemnização aos familiares de duas jovens, depois de uma destas ter morrido e outra ter ficado gravemente ferida ao tentar imitar um vídeo viral feito por si.

A influencer, conhecida como Ms Yeah, tem mais de sete milhões de seguidores no YouTube e costuma partilhar vídeos onde surge a cozinhar de formas pouco convencionais. O vídeo em questão mostrava a chinesa a preparar pipocas numa lata de refrigerante.

No passado dia 22 de agosto, as adolescentes, de 14 e 12 anos, tentaram imitar o vídeo e, quando estavam a aquecer a lata com álcool, ocorreu uma explosão.

A mais velha acabou por morrer no dia 5 de setembro, depois de sofrer queimaduras em 96% do seu corpo.

A outra adolescente ficou gravemente ferida e teve de ser submetida a várias cirurgias.

A youtuber, que se tornou conhecida em 2007, concordou com o pagamento de uma indemnização. No entanto, descarta responsabilidades e nega que as jovens tenham tentado replicar o vídeo, alegando que estas usaram técnicas diferentes.

O vídeo original já foi removido das redes sociais.