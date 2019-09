Emigrante morre após despiste na Régua

Uma mulher morreu, esta sexta-feira, depois de a viatura onde seguia se despistar na localidade de Sobrado, em Peso da Régua.

"A viatura conduzida por esta mulher com 66 anos despistou-se numa curva tendo depois embatido no cunhal de uma casa muito perto da sua e o carro só ficou imobilizado alguns metros mais à frente", disseram os Comandantes Rui Lopes dos Bombeiros do Peso da Régua e Artur Cardoso dos Bombeiros de Fontes, em declarações ao Correio da Manhã.

Segundo o mesmo jornal, apesar das várias manobras de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local.

A vítima estava emigrada em França e encontrava-se de férias na sua aldeia natal, localidade de Covo.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real.