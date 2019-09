Lopetegui recebe o Real no conforto da liderança

Ainda não se completou um ano desde que Julen Lopetegui foi afastado do cargo de treinador principal do Real Madrid, pouco mais de três meses depois de ter sido oficializado – num processo caricato, que o levou mesmo a ser demitido do cargo de selecionador espanhol a poucos dias do início do Mundial da Rússia. Agora, por ironia do destino, o técnico basco – que passou também sem grande sucesso pelo FC Porto entre 2014 e 2016 – comanda o Sevilha, líder de La Liga... e anfitrião do Real Madrid na quinta jornada.

Os merengues, que entretanto passaram pelas mãos de Santiago Solari e voltaram depois a ser treinados por Zinedine Zidane, têm a oportunidade de ultrapassar os andaluzes na classificação, apesar do início aos soluços (empate caseiro por 1-1 com o Valladolid e no terreno do Villarreal por 2-2). Chegam, ainda assim, a esta partida de orgulho ferido, depois da contundente derrota em Paris, frente ao PSG, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões: 3-0.

Curiosamente, há um ano o Real de Lopetegui apresentava números muito semelhantes aos do atual Sevilha, tendo chegado ao fim da jornada 5 com quatro vitórias e apenas um empate, no sempre complicado terreno do Athletic Bilbau (este ano, o Barcelona começou o campeonato a perder lá). A derrocada teve início logo depois... com uma derrota clara em Sevilha (3-0). Há coisas curiosas, de facto.

Ainda no sábado entra em campo o Atlético de Madrid, de João Félix, que procura aproveitar o aumento de moral conquistado com o empate tardio na receção à Juventus (2-2, com o ex-FC Porto Herrera a marcar o golo decisivo na estreia pelos colchoneros) para regressar aos triunfos após o desaire concedido na ronda 4, em casa da Real Sociedad. Em caso de vitória na receção ao Celta de Vigo, os colchoneros passam à condição para o topo de La Liga, ficando à espera do embate de Sevilha e também do dérbi basco entre o Athletic Bilbau e o Alavés.

invencíveis... até ver Na Premier League, o jogo grande da jornada opõe o Chelsea ao Liverpool. Depois de uma entrada em falso, os blues de Frank Lampard têm vindo a acertar o passo, estando já no grupo dos terceiros lugares. A distância para os reds, todavia, já vai longa: sete pontos, razão pela qual este encontro ganha especial importância. Os homens de Jurgen Klopp seguem só com vitórias no campeonato, mas querem retificar a imagem deixada no desaire sofrido em Nápoles, para a Champions (2-0), sabendo ao mesmo tempo que não podem facilitar um milímetro, pois o Manchester City está sempre à espreita de um deslize.

Em Itália, espera-se uma tarefa mais facilitada para a Juventus, de Cristiano Ronaldo, que recebe o recém-promovido Verona, capitaneado por Miguel Veloso. Se vencer, a vecchia signora passa momentaneamente para a frente, ficando depois a torcer por um tropeção do Inter no dérbi de Milão.

Destaque ainda para o confronto entre o Lyon e o PSG, que pode originar mudanças no topo da classificação em França, com o Marselha de André Villas-Boas em boa posição para se chegar à frente.