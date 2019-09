19 anos depois, Jennifer Lopez volta a vestir jungle dress

Jennifer Lopez voltou a encantar os fãs com a sua forma física. A cantora vestiu novamente um vestido verde da Versace, que usou na 42ª cerimónia dos Emmy Awards, há 19 anos e encerrou o último desfile da marca.

Já no passado, este vestido tinha feito furor na passadeira vermelha e tinha ficado conhecido como 'jungle dress' - vestido da selva - devido ao seu padrão tropical. Na época, o que saltou mais à vista na peça foi o decote em V, que ultrapassava o umbigo da cantora.

Agora, aos 50 anos, a cantora continua a encantar com o vestido verde, que sofreu algumas alterações e ainda mostra mais do corpo de Lopez. A própria partilhou um vídeo e várias imagens com o vestido, que exibe o peito, as pernas e as costas, que já reuniram milhões de gostos e milhares de partilhas. "Isto aconteceu mesmo", escreveu. A grande maioria dos comentários é a elogiar a forma física de Lopez.