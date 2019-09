Altice anuncia mais de 100 freguesias com 100% de fibra ótica

A Altice Portugal anunciou que irá garantir a cobertura total de mais uma centena de freguesias do país, este sábado, uma medida que irá beneficiar mais de 300 mil pessoas. Num comunicado enviado às redações, a empresa diz que os municípios de Águeda, Alcobaça, Mealhada, Santa Maria da Feira, Covilhã, Fundão, Arganil, Lousã, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Leiria, Castro Daire, Nelas, Tondela, Viseu e Vouzela irão passar a ter freguesias com acesso total à fibra ótica, sendo no total 16, de cinco distritos diferentes.

Já em abril, a empresa tinha anunciado a cobertura total de dez freguesias, pertencentes a seis municípios do país. "Em todas as freguesias será garantida a cobertura integral destes territórios com esta infraestrutura mais robusta, mais simples e fiável em termos tecnológicos, que oferece uma maior qualidade de serviço e com um enorme potencial para a oferta alargada de novos serviços", pode-se ler na nota.

A empresa anunciou ainda que a medida que visa a cobertura total obrigou a um investimento próximo dos oito milhões de euros por parte da Altice. Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da empresa afirma que "um dos principais objetivos da Altice Portugal passa por estar mais próximo do território e das populações, garantindo-lhes sempre os melhores serviços e as melhores soluções". O presidente garante que esta é apenas "mais uma prova de que os compromissos que assumimos não são só palavras, são compromissos que se refletem em ações", sublinha.

"A Altice Portugal acredita que este movimento é determinante para a criação de valor destes municípios e que, com certeza, os ajudará a captar mais empresas e investimento para a região com a criação de mais emprego. Estamos a falar de mais 100 freguesias que passarão a ter acesso a 100% destas redes de nova geração", diz Alexandre Fonseca.

A Altice sublinha ainda que tem como objetivo "transformar Portugal no primeiro país da Europa com uma cobertura de fibra ótica praticamente integral" e diz estar cada vez mais próximo de o conseguir alcançar. A empresa pretende cobrir a totalidade do país com rede de fibra ótica até 2020. O objetivo são 5,3 milhões de casas nos 308 concelhos e em mais de 27 mil locais. "Até agora já fibrámos 4,8 milhões de casas, ou seja, mais de 90% do país. Ainda assim, queremos continuar a percorrer este caminho e este trabalho que temos vindo a fazer. Continuamos a olhar para o território como um todo e a garantir a igualdade de oportunidades e acessos a todas as regiões", acrescenta o presidente do grupo.

A Altice irá apresentar todas as freguesias este sábado em Castro Daire, um evento que contraá com a presença de Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, Paulo Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Luís Alveirinho, Chief Technology Officer da Altice Portugal, e 16 presidentes de Câmara Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire diz estar muito satisfeito em que a Altice tenha escolhido Castro Daire para ser palco deste evento e sublinha a importancia da iniciativa da empresa. "Temos a certeza que com estas redes de nova geração vamos aumentar a inclusão digital e promover o nosso desenvolvimento económico", declara Paulo Almeida. "Contrariar a discriminação e disponibilizar oportunidades para todos é um verdadeiro serviço público, neste caso feito por um privado que substitui de forma tão oportuna o Estado que deveria ser o promotor", elogia o presidente.