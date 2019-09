Legislativas. Listas de candidatos já estão online

A página da internet com a informação sobre todos os candidatos ao ato eleitoral do próximo dia 6 de outubro já pode ser consultado

A página de internet onde poderão ser consultadas as listas de candidatos às eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro, bem como os boletins de voto e, no dia das eleições, os resultados provisórios e a afluência às urnas encontra-se online a partir deste sábado. Para tal, basta dirigir-se ao site da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e depois ao separador "Candidatos", onde pode optar a visualização por círculos eleitorais ou por partidos e coligações.

Encontram-se também já disponíveis imagens dos boletins de voto de cada um dos 22 círculos eleitorais, tal como um separador com as ligações para as páginas dos partidos e coligações concorrentes às eleições legislativas e outras fontes de informação relacionada com o ato eleitoral.

Na última quarta-feira, e após receber críticas pela ausência de divulgação das listas com os nomes de todos os candidatos, a SGMAI havia apontado para este sábado como o dia em que tal iria acontecer, justificando o atraso com "alterações a listas, designadamente substituição de candidatos". "Este é o procedimento previsto na lei e, por isso, o prazo fixado dos 15 dias antes das eleições para a consolidação final das listas", revelou fonte da entidade à Agência Lusa.