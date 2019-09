Premier League. Bernardo Silva faz o primeiro hat-trick da carreira

São números incríveis, aqueles conseguidos pelo Manchester City na receção deste sábado ao Watford, para a sexta jornada da Premier League: triunfo por 8-0!!! E com um português em grande destaque: Bernardo Silva, autor de três golos, no que foi o primeiro hat-trick da sua carreira a nível sénior.

As equipas grandes não costumam vacilar após uma derrota, e os citizens fizeram questão de deixar essa evidência muito - mas mesmo muito - bem vincada. Tanto assim é que aos 18 minutos já venciam por 5-0, com golos de David Silva (logo aos 52 segundos), Aguero, Mahrez, Bernardo e Otamendi. No segundo tempo, o internacional luso apontou o sexto e sétimo da partida, levando as mãos à cabeça de espanto pelo feito inédito que acabara de alcançar, antes de Kevin de Bruyne fechar o marcador diante da equipa agora treinada por Quique Flores, que orientou o Benfica em 2008/09. O City mantém-se assim no segundo posto, agora a dois pontos do líder Liverpool, que este domingo visita o reduto do Chelsea.

Bernardo Silva (acompanhado por João Cancelo a partir dos 54') não foi, contudo, o único português com motivos para sorrir nesta ronda do campeonato inglês. Logo no primeiro jogo do dia, o Leicester recebeu e bateu o Tottenham por 2-1, com direito a reviravolta iniciada pelo tento de outro jogador luso: Ricardo Pereira, que assim neutralizou o golo inaugural de Kane. Já perto do minuto 90, Maddison disparou de fora da área para o triunfo dos foxes, que assim sobem ao terceiro lugar, três pontos à frente dos spurs.

Pior está o Everton de Marco Silva, que este sábado sofreu a terceira derrota em seis jogos, caindo por agora para o 14.º lugar da classificação, apenas três pontos acima da zona de despromoção. Os toffees, sem o lesionado André Gomes, foram surpreendidos em casa pelo recém-promovido Sheffield United (0-2), que somou a segunda vitória e subiu ao oitavo posto.