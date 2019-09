Andebol. Sporting soma segunda vitória na Liga dos Campeões

Frankis Carol, com cinco golos, foi o maior destaque no conjunto orientado por Thierry Anti

Ao segundo jogo, o segundo triunfo para o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol. Depois de terem entrado na prova a vencer na Macedónia do Norte (29-30 contra o Eurofarm Rabotnik), desta feita os leões bateram os eslovacos do Tatran Presov no Pavilhão João Rocha: 32-24, após o 17-14 verificado ao intervalo.

Frankis Carol foi o melhor marcador do conjunto orientado por Thierry Anti, com cinco golos, enquanto Carlos Ruesga e Luís Frade apontaram quatro. O Sporting assume assim a liderança do grupo C, com os mesmos quatro pontos dos suecos do IK Savehof e dos espanhóis do Bidasoa.

Os leões, recorde-se, estão na competição após convite da Federação Europeia de Andebol - o campeão nacional em 2018/19 foi o FC Porto. Os dragões entraram igualmente da melhor forma na prova, vencendo na receção aos ucranianos do Meshkov Brest por 27-25, e disputam este domingo o segundo encontro na Macedónia do Norte, frente ao Vardar.