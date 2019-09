Itália. Ronaldo marca e assiste mas Inter não desarma

A Juventus sofreu muito para conquistar um triunfo neste sábado, na receção ao recém-promovido Hellas Verona: 2-1, com Cristiano Ronaldo a assistir para o primeiro golo e a fazer depois o segundo de penálti. Os visitantes, refira-se, tinham-se adiantado no marcador logo aos 21 minutos, por intermédio do seu capitão, o também português Miguel Veloso.

O golo do médiu surgiu na recarga... da recarga de um penálti cometido por Demiral, antigo central do Sporting B. Di Carmine atirou ao ferro, a segunda tentativa do Verona também bateu na trave e a bola acabou por chegar a Veloso, que disparou então um míssil impossível de deter por Buffon.

A vecchia signora chegou ao empate dez minutos depois, com Ronaldo a tocar para Ramsey e este a disparar de meia distância. Já no segundo tempo (49'), CR7 cobrou uma grande penalidade sofrida por Cuadrado e fez o segundo golo em quatro jogos na Serie A, garantindo assim os três pontos para a Juve - apesar do calafrio já na fase final, com Miguel Veloso a acertar na trave.

Havia a possibilidade de a Juventus chegar à liderança, mas para isso o Inter de Milão tinha de tropeçar no dérbi eterno frente ao AC Milan. Não aconteceu: os nerazzurri venceram por 2-0, com golos de Brozovic e Lukaku, e mantêm o registo 100 por cento vitorioso, permanecendo assim pelo menos mais uma semana no topo da classificação. Já os rossoneri, que tiveram Rafael Leão em campo até aos 83 minutos, seguem num modesto nono lugar.