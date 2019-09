Liga. Benfica sofre mas vence em Moreira de Cónegos

O sofrimento foi imenso, mas o desfecho acabou por sorrir ao campeão nacional: depois de ter estado praticamente toda a segunda parte em desvantagem na visita ao terreno do Moreirense, o Benfica marcou dois golos nos instantes finais e assegurou a conquista dos desejados três pontos com um triunfo por 2-1.

Foi mais uma exibição tristonha por parte dos encarnados, que vinham de uma derrota caseira frente ao RB Leipzig na estreia na Liga dos Campeões. E mais cinzenta ficou quando, aos 49 minutos, o sul-africano Luther Singh surgiu completamente solto de marcação na área da baliza à guarda de Vlachodimos e atirou para o fundo das redes.

O Benfica atirou-se para a frente, mas sempre de forma bastante desorganizada e até atrapalhada. Até que, aos 85', um cruzamento que era dirigido a Seferovic acabou por sobrar para Rafa, com o extremo a marcar de cabeça - uma raridade. Já nos descontos, outro inspirado golpe de cabeça, no caso de Seferovic (após um excelente cruzamento do recém-entrado Jota), valeu o suado triunfo às águias, que assim ascendem provisoriamente à liderança da Liga, ficando agora à espera do resultado do FC Porto-Santa Clara, este domingo, e também do Sporting-Famalicão: em caso de triunfo em Alvalade, os surpreendentes famalicenses regressarão ao topo da prova.