Espanha. Félix outra vez em branco, Barça ainda pior

Atlético de Madrid não saiu do nulo na receção ao Celta de Vigo, com o Barcelona a ser derrotado pelo surpreendente Granada

Mais uma vez, João Félix terminou um jogo em branco... e o Atlético de Madrid não ganhou. O jovem internacional português foi titular no conjunto colchonero, sendo substituído aos 69 minutos por Morata, mas o 0-0 inicial na receção ao Celta de Vigo acabou por não ser desfeito, com destaque para a boa exibição do guardião dos galegos, Blanco.

Após o encontro, e questionado sobre o facto de João Félix ter sido mais uma vez substituído - ainda só completou um jogo para a liga, logo na segunda ronda -, Diego Simeone respondeu assim: "Aqui os jogadores não têm no contrato que têm de jogar 90 minutos. Ele estava a fazer uma boa exibição, mas entendi que com Morata, Diego Costa e Vitolo podíamos ficar mais fortes com Saúl à direita".

O Atlético, que na jornada passada havia perdido os primeiros pontos no campeonato, depois da derrota fora frente à Real Sociedad (2-0), está ainda assim na frente da liga, embora de forma provisória e em igualdade pontual com mais duas equipas: o Sevilha, que este domingo recebe o Real Madrid, e o surpreendente Granada, a fazer um início de temporada brilhante após ter subido esta época ao primeiro escalão.

Este sábado, de resto, o emblema andaluz (com Rui Silva na baliza e Domingos Duarte no centro da defesa) voltou a espantar Espanha, vencendo o Barcelona por 2-0. Azeez abriu o marcador logo aos dois minutos, com Vadillo a aumentar de penálti aos 66', numa altura em que Messi e o prodígio Ansu Fati já tinham sido lançados por Ernesto Valverde. Este foi o quarto jogo consecutivo sem vencer fora do Camp Nou para o Barcelona, num registo que não se verificava desde 1998; além disso, desde 1994 que os catalães não tinham somente sete pontos nos cinco primeiros jogos da liga, sendo neste momento apenas sétimos classificados.