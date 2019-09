Legislativas. Sondagens dão Rio mais perto de Costa

Rui Rio está agora um pouco mais próximo de António Costa na corrida às eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro. De acordo com a mais recente sondagem da Pitagórica para o "Jornal de Notícias", a TSF e a TVI, o fosso entre o PS e o PSD reduziu-se, embora ainda haja 14 pontos de diferença (PS com 40,6% dos votos, PSD com 26,6). Curiosamente, os dois partidos subiram nas intenções de voto em relação à última sondagem, realizada na passada segunda-feira: o PS ganhou mais 1,4 pontos percentuais, com o PSD a angariar mais 3,3.

Esta recolha de informação arrancou na terça-feira, um dia após o primeiro frente a frente televisivo entre o presidente dos sociais-democratas e o secretário-geral dos socialistas - onde Rui Rio parece ter saído vencedor. Questionados sobre se mudaram a opinião em relação aos candidatos com as mais recentes notícias ou debates, os inquiridos deram a Rui Rio um saldo positivo de 18,8 pontos percentuais, com António Costa a registar um saldo negativo de 8,4 pontos percentuais. Enquanto decorria o inquérito, recorde-se, o Governo foi abalado pelas buscas policiais no âmbito do processo "Aldeia Segura", relacionado com a polémica das golas antifumo, que acabariam por ditar a demissão do secretário de Estado da Proteção Civil.

Em relação aos restantes partidos, o Bloco de Esquerda continua na terceira posição, com 8,8 por cento dos votos (sendo Catarina Martins a única líder partidária a merecer nota positiva, de 3,8 pontos percentuais, além de Rui Rio). Ainda assim, os bloquistas são o partido que mais caiu: 1,2 pontos percentuais. Segue-se, nas intenções de voto, o PCP-CDU, com 6,8% (desceu de 7,7%), com o CDS-PP a surgir no quarto posto, com 5,2% (5,6% na passada segunda-feira). O PAN aparece em sexto, subindo de 3,2% para 3,6%, com o Aliança a cair para 1,1%. Também o número de indecisos desceu 5,3 pontos percentuais, estando agora nos 22,4%.

A maior parte dos ouvidos (60%) rejeita um governo com maioria absoluta (só cerca de 30% consideram que é desejável), com o PS a ganhar junto dos eleitores mais velhos é o PS; o PSD lidera nos eleitores até aos 44 anos e também entre os que têm rendimentos altos. Em termos regionais, os socialistas lideram em todas as frentes, embora a vantagem sobre o PSD seja maior nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto do que nas regiões Norte e Sul, em que a diferença é de apenas dois ou três pontos percentuais.