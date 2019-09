Alex Areia com estreia vitoriosa em Jerez de la Frontera

O jovem piloto de Esposende Alexandre Areia teve uma estreia vitoriosa no Circuito de Jerez de la Frontera, em Espanha, com apenas 19 anos de idade, auspiciando uma carreira de futuro na velocidade, a confirmar os bons indícios nas provas disputadas em Portugal.

Alexandre Areia fez duas pole-positions e venceu uma das corridas da categoria júnior, reforçando o comando no campeonato antes da última prova da KIA Picanto GT Cup, em 26 e 27 de outubro, a decorrer no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, em paralelo com a prova da European Le Mans Series.

Depois da bem-sucedida carreira no karting, Alexandre Areia tem vivido uma experiência inesquecível nos automóveis da KIA Picanto GT Cup, tendo já competido em circuitos míticos como Vila Real, Estoril e agora Jerez de la Frontera.

Alexandre Areia, além de duas vitórias (Estoril e Jerez), tem já um total de seis subidas aos pódios, três pole positions e três voltas mais rápidas logo no seu ano de estreia nos automóveis.

A pista espanhola recebeu as competições promovidas pela CRM e KIA Portugal, com Alexandre Areia a mostrar novamente o seu talento logo a partir dos treinos, conseguindo a pole-position da categoria Júnior para as duas corridas do fim de semana.

“Esta época de estreia tem sido muito positiva e correr agora em Jerez, uma pista muito desafiante e que eu sempre vi na televisão no MotoGP, é mais um momento que nunca irei esquecer”, afirmou Alexandre Areia.

“Senti-me muito bem ao longo de todo o fim de semana, lutei sempre pela vitória e ganhei a Corrida 2 com uma vantagem confortável para os meus adversários diretos, sendo que segundo as minhas contas, tenho 15 pontos de vantagem no troféu, um avanço importante para Portimão onde, claro, vou dar o meu máximo para conseguir chegar ao título”, referiu ainda Alexandre Areia.

Na Corrida 1, o jovem piloto, de apenas 19 anos, sofreu um toque logo na primeira curva que o levou a perder alguns lugares, só que, nunca baixando os braços, ainda recuperou até ao segundo lugar dos juniores e ao quarto posto da geral, numa corrida encurtada pelo Safety Car, facto que impediu Alexandre Areia de alcançar a vitória na categoria.

Na Corrida 2, o piloto de Esposende fez uma largada perfeita e manteve-se sempre na luta pela vitória à geral com um piloto mais experiente da categoria Pro, optando depois por garantir mais uma vitória esta época na categoria Júnior (com a volta mais rápida), além de um excelente 2.º lugar absoluto, a escassos 0,7s do primeiro lugar.

O famoso Circuito de Jerez de la Frontera, em Espanha, mundialmente conhecido por receber competições internacionais como o MotoGP, foi o palco da quarta e penúltima jornada do KIA Picanto GT Cup, troféu onde o ‘rookie’ Alexandre Areia tem continuado a destacar-se.