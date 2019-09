Idosa gravemente ferida numa colisão em Barcelos

Uma octogenária ficou gravemente ferida durante uma colisão numa colisão ocorrida este sábado em Barcelos, no distrito de Braga.

A vítima, com cerca de 70 anos, ficou com ferimentos graves na sequência de uma colisão lateral ao final da manhã deste sábado, na Estrada Nacional 205, na freguesia de Ucha, em Barcelos.

Segundo testemunhas oculares, um dos carros seguia no sentido Prado-Barcelos quando terá entrado em despiste, alegadamente devido ao estado escorregadio do piso, pensa-se que uma mistura de chuva e barro, indo embater lateralmente contra um outro automóvel, que seguia no sentido contrário.

A vítima em estado grave seguia na outra viatura, no chamado lugar do pendura, tendo ficado encarcerada, enquanto o condutor desse mesmo veículo, seu marido, que ficou em estado grave, sofreu ferimentos considerados ligeiros, sendo que ambos têm idades perto dos 70 anos.

Para a ocorrência deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Barcelos com viatura de desencarceramento, VMER do INEM de Barcelos e a GNR de Barcelos registou o caso, que interrompeu a circulação rodoviária.